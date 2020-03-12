В екатеринбургском Ботаническом саду распустился древний саговник

Растение пробыло в Ботаническом саду 100 лет. Последний раз новые листья оно давало в 2018 году и теперь вновь дало побеги. Каждый лист пальмы проживает от трех до 10 лет. Сам саговник растет на протяжении пяти тысяч лет.