В екатеринбургском Ботаническом саду распустился древний саговник
Сегодня, 22:09Свободное времяФото: Ботнический сад УРО Ран
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В Ботаническом саду УрО РАН начал цвести древний саговник, пишет ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Растение пробыло в Ботаническом саду 100 лет. Последний раз новые листья оно давало в 2018 году и теперь вновь дало побеги. Каждый лист пальмы проживает от трех до 10 лет. Сам саговник растет на протяжении пяти тысяч лет.
Саговники произрастали в мезозойскую эру, они являются самыми древними растениями на планете. В России их можно встретить на Черноморском побережье.
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