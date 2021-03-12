Номинантами на премию мэра стали проекты четырех культурных заведений Нижнего Тагила

Напомним, коллективы Дворца национальных культур получили гранты по нацпроекту «Культура». В конкурсном отборе участвовали категории в двух номинациях — коллективы до 10 человек и до 25 человек. Три творческие группы победителей в первой номинации получили по полмиллиона рублей, во второй победу одержали шесть коллективов, они получили по 250 тысяч.