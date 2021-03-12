Номинантами на премию мэра стали проекты четырех культурных заведений Нижнего Тагила

По результатам проведенного вице-мэром по соцполитике Валерия Сурова заседания комиссии, проекты ряда учреждений культуры Нижнего Тагила стали номинантами на получение премии главы города.
В их число вошли проекты коллективов музея ИЗО, театра драмы, музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и Дворца национальных культур.
Нижнетагильский драматический театр выдвинул работу «Демидовы. Версия». Музей Изобразительных искусств — научно-выставочный проект «Мир/Война», музей-заповедник представил просветительский онлайн-проект «Музей Вам в дом», а Дворец нацкультур выдвинул два проекта — «Дворцовые каникулы» и фестиваль-конкурс «Дуслар».
Победитель будет определен в конце марта, к Дню работника культуры.
Напомним, коллективы Дворца национальных культур получили гранты по нацпроекту «Культура». В конкурсном отборе участвовали категории в двух номинациях — коллективы до 10 человек и до 25 человек. Три творческие группы победителей в первой номинации получили по полмиллиона рублей, во второй победу одержали шесть коллективов, они получили по 250 тысяч.