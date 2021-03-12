Номинантами на премию мэра стали проекты четырех культурных заведений Нижнего Тагила

Номинантами на премию мэра стали проекты четырех культурных заведений Нижнего Тагила

Сегодня, 17:47Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
Проекты четырех культурных заведений прошли отбор комиссии и стали номинантами на премию главы Нижнего Тагила.

По результатам проведенного вице-мэром по соцполитике Валерия Сурова заседания комиссии, проекты ряда учреждений культуры Нижнего Тагила стали номинантами на получение премии главы города.

В их число вошли проекты коллективов музея ИЗО, театра драмы, музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и Дворца национальных культур.

Нижнетагильский драматический театр выдвинул работу «Демидовы. Версия». Музей Изобразительных искусств — научно-выставочный проект «Мир/Война», музей-заповедник представил просветительский онлайн-проект «Музей Вам в дом», а Дворец нацкультур выдвинул два проекта — «Дворцовые каникулы» и фестиваль-конкурс «Дуслар».

Победитель будет определен в конце марта, к Дню работника культуры.

Напомним, коллективы Дворца национальных культур получили гранты по нацпроекту «Культура». В конкурсном отборе участвовали категории в двух номинациях — коллективы до 10 человек и до 25 человек. Три творческие группы победителей в первой номинации получили по полмиллиона рублей, во второй победу одержали шесть коллективов, они получили по 250 тысяч.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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