MISS GEOMETRIA выберут в Нижнем Тагиле 29 апреля 2017 года
12 апреля 2017, 09:00Свободное времяoffice@tagilcity.ru
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Культурно-развлекательный портал Geometria.ru представляет Вашему вниманию уникальный проект, о котором этой весной будут говорить все - MISS GEOMETRIA НИЖНИЙ ТАГИЛ 2017!
Сюжеты: Нижний Тагил
Miss Geometria, как и сам портал, должна быть не только красивой. Она должна быть интересной во всех своих проявлениях!
1 апреля на сайте стартовало голосование конкурса красоты!
Перейди по ссылке http://geometria.ru/missgeotagil2017 и отдай свой голос за лучшую!
На сайте Вы сможете следить за подготовкой участниц и по достоинству оценить их красоту. 20 апреля по итогам голосования определится 10 финалисток. Испытания, которые мы подготовили участницам, позволят им проявить себя с разных сторон и показать всем свой потенциал и свою харизму.
Интересное приключение. Интересные люди. Интересные задания. Интересное шоу. В любом случае, ты должен видеть, кто же станет обладательницей титула Miss Geometria Нижний Тагил 2017!
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