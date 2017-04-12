MISS GEOMETRIA выберут в Нижнем Тагиле 29 апреля 2017 года

Miss Geometria, как и сам портал, должна быть не только красивой. Она должна быть интересной во всех своих проявлениях!

1 апреля на сайте стартовало голосование конкурса красоты!

Перейди по ссылке http://geometria.ru/missgeotagil2017 и отдай свой голос за лучшую!

На сайте Вы сможете следить за подготовкой участниц и по достоинству оценить их красоту. 20 апреля по итогам голосования определится 10 финалисток. Испытания, которые мы подготовили участницам, позволят им проявить себя с разных сторон и показать всем свой потенциал и свою харизму.