Около 22 млн рублей будет потрачено на подготовку площадки под строительство уральского Эрмитажа в Екатеринбурге (ФОТО)
12 апреля 2017, 14:40Свободное время
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На базе Екатеринбургского музея изобразительных искусств в столице Урала появится филиал известного российского музейного комплекса – Государственного Эрмитажа.
Сюжеты: Екатеринбург
В уральской столице на улице Вайнера создадут свой Эрмитаж. На его строительство выделят 21,920 млн рублей. Заявки на разработку документации по обустройству и демонтажу нескольких объектов можно подать до 27 апреля, сообщают «Вечерние ведомости».
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Фото: Е1.RU
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