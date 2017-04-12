Около 22 млн рублей будет потрачено на подготовку площадки под строительство уральского Эрмитажа в Екатеринбурге (ФОТО)

В уральской столице на улице Вайнера создадут свой Эрмитаж. На его строительство выделят 21,920 млн рублей. Заявки на разработку документации по обустройству и демонтажу нескольких объектов можно подать до 27 апреля, сообщают «Вечерние ведомости».