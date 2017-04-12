Уральская группа посвятила песню и клип жене первого космонавта Валентине Гагариной (ВИДЕО)

Два года музыканты группы Bogachi из уральской столицы работали над созданием музыки и текста «космической» песни об истории любви Юрия и Валентины Гагариных, которая стала олицетворением нежности и верности между супругами.

Валентина всю жизнь была опорой для первого советского космонавта, поддерживающей мужа все годы совместной жизни.

После смерти Юрия Гагарина она тяжело переживала трагическое событие и продолжала любить мужа. Замуж Валентина больше не вышла, посвятив себя воспитанию двух дочерей, сообщает Е1.RU.

Слова из песни:

В пятидесятых вслед

За аттестатом девочка

Валя Горячева

Захотела любви,

Мечтала о ней,

Мечтала, искала, нашла его.

И она влюбилась в Гагарина,

Казалось неправильным,

Но она влюбилась в Гагарина.