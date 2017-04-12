Уральская группа посвятила песню и клип жене первого космонавта Валентине Гагариной (ВИДЕО)
В День космонавтики, 12 апреля группа екатеринбургских музыкантов презентовала песню «Валентина Гагарина» и музыкальный клип, посвященные супруге первого космонавта – Юрия Гагарина.
Два года музыканты группы Bogachi из уральской столицы работали над созданием музыки и текста «космической» песни об истории любви Юрия и Валентины Гагариных, которая стала олицетворением нежности и верности между супругами.
Валентина всю жизнь была опорой для первого советского космонавта, поддерживающей мужа все годы совместной жизни.
После смерти Юрия Гагарина она тяжело переживала трагическое событие и продолжала любить мужа. Замуж Валентина больше не вышла, посвятив себя воспитанию двух дочерей, сообщает Е1.RU.
Видео: BOGACHI MUSIC
Слова из песни:
В пятидесятых вслед
За аттестатом девочка
Валя Горячева
Захотела любви,
Мечтала о ней,
Мечтала, искала, нашла его.
И она влюбилась в Гагарина,
Казалось неправильным,
Но она влюбилась в Гагарина.
© TagilCity.ru