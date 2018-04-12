Пасхальный флешмоб пройдет в Нижнем Тагиле 14 апреля

Пасхальный флешмоб состоится в Нижнем Тагиле при участии воспитанников православной гимназии и воскресных школ.

На флешмобе дети смогут донести горожанам и гостям мероприятия свои идеи, сообщает Нижнетагильская Епархия. Ребята планируют удивить гостей и пребывают в предвкушении эффекта, который они произведут на зрителей.