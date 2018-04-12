Пасхальный флешмоб пройдет в Нижнем Тагиле 14 апреля
12 апреля, 10:35Свободное время
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Пасхальный флешмоб пройдет в Нижнем Тагиле 14 апреля в 13.30 у ДК «Юбилейный».
Сюжеты: Нижний Тагил
Пасхальный флешмоб состоится в Нижнем Тагиле при участии воспитанников православной гимназии и воскресных школ.
Новая и необычная форма выступления даст детям дополнительную мотивацию сообщают организаторы мероприятия.
На флешмобе дети смогут донести горожанам и гостям мероприятия свои идеи, сообщает Нижнетагильская Епархия. Ребята планируют удивить гостей и пребывают в предвкушении эффекта, который они произведут на зрителей.
Узнать подробности можно по телефону: 8 (3435) 24-72-11.
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