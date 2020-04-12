Свердловчане смогут увидеть Луну, Юпитер, Сатурн и Марс

В течение трех дней Луну можно будет увидеть вблизи Юпитера, Сатурна и Марса. Сейчас эти планеты видны невооруженным глазом утром перед рассветом на юге. По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, между Марсом и Сатурном также виден Плутон, но его можно рассмотреть лишь в телескоп.

Если бы Плутон не был разжалован в карликовые планеты, то данную конфигурацию можно было бы назвать парадом планет, пояснил Санакоев.