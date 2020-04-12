Свердловчане смогут увидеть Луну, Юпитер, Сатурн и Марс

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С 14 по 16 апреля жители Свердловской области смогут наблюдать Луну вблизи сразу трех планет, пишет Е1.
В течение трех дней Луну можно будет увидеть вблизи Юпитера, Сатурна и Марса. Сейчас эти планеты видны невооруженным глазом утром перед рассветом на юге. По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, между Марсом и Сатурном также виден Плутон, но его можно рассмотреть лишь в телескоп.
Если бы Плутон не был разжалован в карликовые планеты, то данную конфигурацию можно было бы назвать парадом планет, пояснил Санакоев.
Первым будет восходить Юпитер, за ним с востока Сатурн и Марс. Последний рассмотреть сложнее всего, потому что он не такой яркий. Хорошим ориентиром для поиска Марса может служить Луна, которая окажется рядом с ним 16 апреля.
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