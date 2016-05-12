Школьникам Нижнего Тагила предложили придумать скульптуры для «Малахитовой линии» (ФОТО)

Конкурс детского рисунка «Скульптура на «Малахитовой линии»» будет проходить до 20 июня 2016 года. Организаторы обещают по достоинству оценить наиболее удачные работы.

Работы конкурса будут разделены на 4 категории:

Награждение победителей призами будет происходить в День молодёжи.

Свои работы в любой форме участники могут присылать в ящик электронной почты: turizmnt@mail.ru или приносить в Центр развития туризма (ул. Горошникова, 56, каб. 521).

ФОТО: Центр развития туризма города Нижний Тагил