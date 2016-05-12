Школьникам Нижнего Тагила предложили придумать скульптуры для «Малахитовой линии» (ФОТО)
12 мая 2016, 18:00Свободное времяПавел Щербина
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Творчески подойти к процессу украшения «Малахитовой линии» городским школьникам предложил «Центр развития туризма города Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкурс детского рисунка «Скульптура на «Малахитовой линии»» будет проходить до 20 июня 2016 года. Организаторы обещают по достоинству оценить наиболее удачные работы.
Работы конкурса будут разделены на 4 категории:
Награждение победителей призами будет происходить в День молодёжи.
Свои работы в любой форме участники могут присылать в ящик электронной почты: turizmnt@mail.ru или приносить в Центр развития туризма (ул. Горошникова, 56, каб. 521).
ФОТО: Центр развития туризма города Нижний Тагил
© Эрик Х., TagilCity.ru
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