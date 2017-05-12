Городские фонтаны вновь заработали в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Напомним, действующие фонтаны в Нижнем Тагиле располагаются в Комсомольском сквере - «Каменный цветок», на проспекте Ленина – между домами №44 и №48, «Центральный» светомузыкальный фонтан находится в Театральном сквере, есть фонтан и на Вагонке - в сквере им. Дзержинского на одноименном проспекте.

Все городские фонтаны были проверены и запущены: «Каменный цветок», «Центральный», на проспекте Ленина, а также тот, что в сквере Дзержинского на Вагонке подтвердили в разговоре с журналистами TagilCity.ru в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.

Фонтан в сквере им. Дзержинского.

Фонтан «Каменный цветок».

Фонтан на проспекте Ленина.

Светомузыкальный фонтан «Центральный».

Напомним, фонтаны не только радуют глаз горожан, но и требуют значительных сил по их содержанию. На двухлетнее обслуживание фонтанов в Нижнем Тагиле планируется потратить 14 миллионов рублей.