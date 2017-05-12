Тагильчане приглашаются на экскурсии в «Дом Булата Окуджавы» (ФОТО)

Экспозиция располагается в трех комнатах. В первой – воссоздан интерьер комнаты Окуджавы, во второй – символика ушедших времен, это значки той эпохи, детские прописи и учебники 30-х годов, вымпел. Третья комната демонстрирует раритетную мебель прошлого века.