Тагильчане приглашаются на экскурсии в «Дом Булата Окуджавы» (ФОТО)
12 мая 2017, 13:55Свободное время
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В «Доме Окуджавы» в Нижнем Тагиле прошли первые экскурсии. Посетив этот культурный центр можно узнать, как семья Окуджавы жила в Нижнем Тагиле, где учился будущий поэт и многое другое.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экспозиция располагается в трех комнатах. В первой – воссоздан интерьер комнаты Окуджавы, во второй – символика ушедших времен, это значки той эпохи, детские прописи и учебники 30-х годов, вымпел. Третья комната демонстрирует раритетную мебель прошлого века.
Первыми экспозицию посетили ученики старших классов школы №45.
Напомним, что в Нижнем Тагиле проходят «Окуджавские дни». Посетить выставку можно по адресу Карла Маркса, 20а.
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Фото: Центральная городская библиотека
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