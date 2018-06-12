Волонтеры Нижнего Тагила провели праздник в честь открытия детской площадки (ФОТО)
12 июня, 16:05Свободное время
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8 июня 2018 года волонтеры Нижнего Тагила провели мероприятие в честь открытия новой детской игровой площадки по адресу Уральский проспект, 70.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участники конкурсов в возрасте от 8 до 14 лет были поделены волонтерами на три команды, которые соревновались в веселых стартах. Для детей от 3 до 7 лет также была организована развлекательная программа.
Победителям конкурсов достались сладкие призы и воздушные шарики.
В завершение мероприятия жильцы дома №70 по Уральскому проспекту поблагодарили организаторов.
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Фото: ЦГПИ «Вместе»
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