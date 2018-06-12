Жители Серова провели флешмоб ко Дню России (ФОТО)
12 июня, 11:00Свободное время
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11 июня жители Серова провели флешмоб ко Дню России. Они выстроились так, что образовали собой слово Россия.
Во флешмобе приняли участие студенты, танцоры, дети из летних лагерей и детских садов.
В конце мероприятия на площадку вышли три девушки, которые, по задумке организаторов, символизировали многонациональность России. Девушки были одеты в национальные костюмы и держали в руках национальные блюда, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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Фото: пресс-служба ООА СГО «Управление культуры и молодёжной политики»
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