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Жители Серова провели флешмоб ко Дню России (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Серова провели флешмоб ко Дню России (ФОТО)

12 июня, 11:00Свободное время
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