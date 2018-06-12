Жители Серова провели флешмоб ко Дню России (ФОТО)

Во флешмобе приняли участие студенты, танцоры, дети из летних лагерей и детских садов.

В конце мероприятия на площадку вышли три девушки, которые, по задумке организаторов, символизировали многонациональность России. Девушки были одеты в национальные костюмы и держали в руках национальные блюда, пишет «Вечерний Екатеринбург».