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Памятник деду мэра Нижнего Тагила Сергея Носова открылся в Магнитогорске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Памятник деду мэра Нижнего Тагила Сергея Носова открылся в Магнитогорске

12 июля 2017, 19:15Свободное время
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