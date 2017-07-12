Памятник деду мэра Нижнего Тагила Сергея Носова открылся в Магнитогорске

В Магнитогорске, в Университетском сквере, 12 июля прошло торжественное открытие скульптурной композиции «Броневое бюро», на котором присутствовал глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Этот памятник посвящен трем знаменитым металлургам города, поэтому открытие его было приурочено ко Дню металлурга. Среди трех героев монумента – дед мэра Нижнего Тагила Григорий Иванович Носов. До сих его в Магнитке называют «народным директором» металлургического комбината.

Эти три человека, которые стали героями памятника, в 1941 году совершили невозможное: уже через месяц после начала войны под их руководством комбинат выдал первый прокатный лист броневой стали.

Сергей Носов, присутствовавший на открытии «Броневого бюро», сказал при обсуждении скульптурной композиции:

Для меня особенно важно, что открытие этого памятника показывает, что в памяти народа остаются наши дела, и работа моего деда, и то, как он жил, до сих пор является примером, образцом и критерием для подражания. Сегодня открывается памятник не трем магнитогорцам и не броневому бюро. Здесь, на мой взгляд, открывается памятник самому Магнитогорску. Здесь всегда была и металлургия, и наука, и креативная мысль. Поэтому до сих пор Магнитка остается Магниткой.

А заместитель генерального директора ПАО «ММК» Сергей Ушаков отметил:

В год 85-летия ММК я считаю это очень важным событием - открыть этот памятник, чтобы люди понимали, от чего мы исходили, от чего Магнитка развивалась. Ведь это, действительно, была гордость Магнитки, это был огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. И продолжать наши традиции мы будем, не роняя чести нашего города.