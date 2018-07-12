Комната расстрела царской семьи воссоздана в Екатеринбурге

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Комнату в подвале Ипатьевского дома, где была расстреляна царская семья в 1918 году, восстановили к международной православной выставке-форуму «От покаяния к воскресению России».
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: РИА «Новости»
Выставка «Исторический перелом эпох 1918 года», которая посвящена казни Николая II и его семьи, состоится в Екатеринбурге в период с 12 по 18 июля. Среди экспонатов выставки: ордена, монеты, книги царя, копия постановления о расстреле семьи и сносе Ипатьевского дома.
Обстановка конца жизни семьи Романовых была воссоздана с помощью предметов, предоставленных мужским монастырем из Ганиной Ямы, и экспонатов из частных коллекций.
Фестиваль «Царские дни» в честь столетия гибели царской семьи проходит в Екатеринбурге с 12 по 21 июля. В эти дни ожидается приезд патриарха Кирилла, предстоятеля Русской православной церкви.
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