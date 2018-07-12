Комната расстрела царской семьи воссоздана в Екатеринбурге

Выставка «Исторический перелом эпох 1918 года», которая посвящена казни Николая II и его семьи, состоится в Екатеринбурге в период с 12 по 18 июля. Среди экспонатов выставки: ордена, монеты, книги царя, копия постановления о расстреле семьи и сносе Ипатьевского дома.

Обстановка конца жизни семьи Романовых была воссоздана с помощью предметов, предоставленных мужским монастырем из Ганиной Ямы, и экспонатов из частных коллекций.