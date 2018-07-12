Конкурс «Молодая семья» проходит в Нижнем Тагиле в новом формате

Новшеством конкурса в 2018 году стало то, что в программе предусмотрено четыре конкурса, четыре победителя и восемь призёров. Победители получат по 15 тысяч рублей.

Тематика конкурса «Молодая семья. Расширение границ» самая разнообразная: спортивная, туристическая, кулинарная и творческая. Каждая семья имеет право поучаствовать как в одном состязании, так и во всех сразу.

Каждая семья может получить в свою копилку все четыре главных приза.

Участниками конкурса среди молодых семей могут стать супружеские пары в возрасте до 35 лет, имеющие детей и проживающие в Нижнем Тагиле. Заявки от семей принимают на электронную почту.