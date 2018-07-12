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Тагильчане могут принять участие в создании play-list танцевальной прогулки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане могут принять участие в создании play-list танцевальной прогулки

12 июля, 11:50Свободное время
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