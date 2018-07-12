Тагильчане могут принять участие в создании play-list танцевальной прогулки

Участники проекта Dance Walking начнут двигаться в ритме танца от музея «Горно-заводской Урал», далее пройдут по набережной в парке Бондина к цирку, а затем по набережной тагильского пруда к отелю «Демидов-плаза».

Особенность в том, что нужен play-list на вашем телефоне или плеере. Поэтому лучше заранее зайти в нашу группу ВКонтакте и скачать этот play-list, сообщает координатор проекта Виктория Юрьева.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»