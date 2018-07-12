Тагильчане могут принять участие в создании play-list танцевальной прогулки
12 июля, 11:50Свободное время
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15 июля 2018 года в Нижнем Тагиле впервые состоится танцевальная прогулка.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
Участники проекта Dance Walking начнут двигаться в ритме танца от музея «Горно-заводской Урал», далее пройдут по набережной в парке Бондина к цирку, а затем по набережной тагильского пруда к отелю «Демидов-плаза».
Особенность в том, что нужен play-list на вашем телефоне или плеере. Поэтому лучше заранее зайти в нашу группу ВКонтакте и скачать этот play-list, сообщает координатор проекта Виктория Юрьева.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Кроме того, все желающие могут поучаствовать в создании play-list. Для этого нужно отправить свои любимые треки организаторам: DANCE WALKING Нижний Тагил 15.07.
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