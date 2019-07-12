Мэрия Екатеринбурга ищет место для «Красного человечка»

Автор арт-объекта — Андрей Люблинский. Фигурка сделана из дерева и размером в два раза больше обычного человека. Символизирует она одновременно «всех и никого», поясняют организаторы. В пресс-службе «Стенографии» заявили, что цель объекта — внести яркие краски в серость городов.

Горожанам предложено самим выбрать место для объекта, предложения принимаются с 15 по 22 июля на почту hello@stenograffia.ru.