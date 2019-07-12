Мэрия Екатеринбурга ищет место для «Красного человечка»
Сегодня, 13:31Свободное времяФото: Страница фестиваля "Стенография" в соцсети
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Организаторы фестиваля уличного искусства «Стенография» совместно с мэрией Екатеринбурга ищут место для «Красного человечка», сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Автор арт-объекта — Андрей Люблинский. Фигурка сделана из дерева и размером в два раза больше обычного человека. Символизирует она одновременно «всех и никого», поясняют организаторы. В пресс-службе «Стенографии» заявили, что цель объекта — внести яркие краски в серость городов.
Горожанам предложено самим выбрать место для объекта, предложения принимаются с 15 по 22 июля на почту hello@stenograffia.ru.
Напомним, в рамках фестиваля в этом году на Площади первой пятилетки появился огромный крест, а на стене дома в центре города изобразили большую оптическую иллюзию.
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