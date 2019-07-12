Свердловчане смогут увидеть лунное затмение и яркий Сатурн

65,3% Луны окажется в тени Земли, наибольшая фаза погружения в тень произойдет в 2:32 по местному времени 17 июля.

13 июля Луна и Юпитер окажутся рядом друг с другом на ночном небе. Наиболее тесное сближение объектов произойдет около 2:00. С 9 июля также можно наблюдать яркий Сатурн, что связано с «противостоянием» планеты с Солнцем.