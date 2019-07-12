Свердловчане смогут увидеть лунное затмение и яркий Сатурн
Сегодня, 11:48Свободное времяФото: pixabay.com
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В ночь с 16 на 17 июля свердловчане смогут наблюдать частичное лунное затмение, пишет портал Е1 со ссылкой на сообщение инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева.
65,3% Луны окажется в тени Земли, наибольшая фаза погружения в тень произойдет в 2:32 по местному времени 17 июля.
13 июля Луна и Юпитер окажутся рядом друг с другом на ночном небе. Наиболее тесное сближение объектов произойдет около 2:00. С 9 июля также можно наблюдать яркий Сатурн, что связано с «противостоянием» планеты с Солнцем.
Помимо этого, с 10 по 25 июля в ночном небе можно будет увидеть МКС, как сообщают эксперты, сейчас для этого самый благоприятный период. Последний раз свердловчане могли наблюдать полет МКС в мае этого года.
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