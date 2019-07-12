«Умный» фильм или блокбастер? Что выбирают кинотеатры Нижнего Тагила

Сейчас в «Красногвардейце» показывают «Паразитов» — первый корейский фильм-победитель Каннского фестиваля. В «России» и «Родине» можно посмотреть очередную «Историю Игрушек», очередного же «Человека-паука» и другую «попсу». В «Мягком кинотеатре» ТЦ «Depo» — и тех же «Паразитов», и кино для массового зрителя. Кажется очевидным, чей путь из этих кинотеатров перспективнее.

Фото: tagilcity.ru

«Мягкий кинотеатр» в Нижнем Тагиле открылся только в 2018 году. В том же 2018-м, «Родину» и «Россию» выставили на продажу. Сейчас объявление на Avito уже снято, неизвестно купили ли их, но известны изменения: должность кассира объединили с работой бармена, а вместо билетов выдают чеки. Управляющая «России» говорит, что зрителей становится всё меньше: массово идут только на «громкие» премьеры.

Фото: tagilcity.ru

изображение с официального сайта центра Фото: официальный сайт КРЦ "Россия"

Хотя каждый четверг у нас выходят новые фильмы, для рядового зрителя поход в кино — это раз в месяц-два, объясняет она.

По её словам, проблема вызвана пиратством и развитием стриминговых сервисов. Сейчас кинотеатр пытается привлечь зрителя розыгрышами и викторинами в соцсетях. От возможности показывать фестивальное кино управляющая намеренно отказывается.

Фото: tagilcity.ru

На такие фильмы просто не ходят. Предложения есть, иногда мы проводим культурные показы. Но у нас всего два зала, и фильмы там идут друг за другом — сложно подстроить туда что-то ради одного показа,говорит она.

А «Мягкие кинотеатры» могут себе это позволить. Большое количество залов позволяет показывать не только блокбастеры, но и культурно ценные фильмы: записи спектаклей, ретроспективы. Цены на билеты при этом сравнимы с «Россией» и «Родиной». В обоих есть игровые зоны для детей, но предложение «Мягких кинотеатров», поскольку оно расположено в торговом центре, явно сильнее: рядом с залами находится целый парк развлечений.

На этом фоне муниципальный «Красногвардеец» выглядит сиротливо. Здесь, как и полагается кинотеатру, пахнет попкорном, но из типичного списка для похода на фильм это всё. В прошлом году «Красногвардеец» выиграл грант на 5 миллионов рублей, на которое закупили новое оборудование, кресла, отремонтировали крыльцо. Многие афиши до сих пор рисуют вручную — этим занимается художник оформитель. Зато здесь сосредоточены на фестивальном кино.

Фото: tagilcity.ru

Мы эту нишу не собираемся никому отдавать. Потому что это интересно. Люди, которые хотят посмотреть такие фильмы, больше нигде в городе не могут их смотреть, а у нас сейчас все условия — прекрасный звук, картинка, говорит директор Зоя Копысова.

По её словам, такой подход приносит прибыль. В июне здесь показывали «Дылду» Кантемира Балагова, которая получила в Каннах приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд», и на сеансах зал был заполнен, по меньшей мере на 70%. Прокатчик, отмечает Копысова, тоже заинтересован в получении выгоды, а потому даёт возможность выбрать наиболее удобный вариант оплаты за показ — фиксированную ставку или процент от продажи билетов. После реконструкции в «Красногвардейце» иногда показывают даже блокбастеры, но продолжают позиционировать себя как «кинодосуговый центр».