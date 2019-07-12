«Умный» фильм или блокбастер? Что выбирают кинотеатры Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле четыре основных кинотеатра. Пока три из них демонстрируют типичный (в разной степени качества) подход к работе, один идёт по тропе фестивального кино. Что из себя представляет эта индустрия в Нижнем Тагиле и что может предложить зрителю — разбиралось TagilCity.ru.
Сейчас в «Красногвардейце» показывают «Паразитов» — первый корейский фильм-победитель Каннского фестиваля. В «России» и «Родине» можно посмотреть очередную «Историю Игрушек», очередного же «Человека-паука» и другую «попсу». В «Мягком кинотеатре» ТЦ «Depo» — и тех же «Паразитов», и кино для массового зрителя. Кажется очевидным, чей путь из этих кинотеатров перспективнее.
«Мягкий кинотеатр» в Нижнем Тагиле открылся только в 2018 году. В том же 2018-м, «Родину» и «Россию» выставили на продажу. Сейчас объявление на Avito уже снято, неизвестно купили ли их, но известны изменения: должность кассира объединили с работой бармена, а вместо билетов выдают чеки. Управляющая «России» говорит, что зрителей становится всё меньше: массово идут только на «громкие» премьеры.
Хотя каждый четверг у нас выходят новые фильмы, для рядового зрителя поход в кино — это раз в месяц-два, объясняет она.
По её словам, проблема вызвана пиратством и развитием стриминговых сервисов. Сейчас кинотеатр пытается привлечь зрителя розыгрышами и викторинами в соцсетях. От возможности показывать фестивальное кино управляющая намеренно отказывается.
На такие фильмы просто не ходят. Предложения есть, иногда мы проводим культурные показы. Но у нас всего два зала, и фильмы там идут друг за другом — сложно подстроить туда что-то ради одного показа,говорит она.
А «Мягкие кинотеатры» могут себе это позволить. Большое количество залов позволяет показывать не только блокбастеры, но и культурно ценные фильмы: записи спектаклей, ретроспективы. Цены на билеты при этом сравнимы с «Россией» и «Родиной». В обоих есть игровые зоны для детей, но предложение «Мягких кинотеатров», поскольку оно расположено в торговом центре, явно сильнее: рядом с залами находится целый парк развлечений.
На этом фоне муниципальный «Красногвардеец» выглядит сиротливо. Здесь, как и полагается кинотеатру, пахнет попкорном, но из типичного списка для похода на фильм это всё. В прошлом году «Красногвардеец» выиграл грант на 5 миллионов рублей, на которое закупили новое оборудование, кресла, отремонтировали крыльцо. Многие афиши до сих пор рисуют вручную — этим занимается художник оформитель. Зато здесь сосредоточены на фестивальном кино.
Мы эту нишу не собираемся никому отдавать. Потому что это интересно. Люди, которые хотят посмотреть такие фильмы, больше нигде в городе не могут их смотреть, а у нас сейчас все условия — прекрасный звук, картинка, говорит директор Зоя Копысова.
По её словам, такой подход приносит прибыль. В июне здесь показывали «Дылду» Кантемира Балагова, которая получила в Каннах приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд», и на сеансах зал был заполнен, по меньшей мере на 70%. Прокатчик, отмечает Копысова, тоже заинтересован в получении выгоды, а потому даёт возможность выбрать наиболее удобный вариант оплаты за показ — фиксированную ставку или процент от продажи билетов. После реконструкции в «Красногвардейце» иногда показывают даже блокбастеры, но продолжают позиционировать себя как «кинодосуговый центр».
Хоть мы и муниципальный кинотеатр, коммерческая сторона для нас тоже очень важна. Не только же бюджет нас финансирует, мы сами должны зарабатывать на нужды учреждения. Если наш кинотеатр пережил 90-е, показывая хорошие, «умные» фильмы, мы точно справимся, хотя и сейчас довольно сложно, говорит Зоя Копысова.