Новоуральский пожарный прошёл отборочный тур в шоу «Всё, кроме обычного»
Сегодня, 15:50Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Майор внутренней службы, пожарный из Новоуральска Евгений Матвеев принял участие в шоу современных фокусов «Всё, кроме обычного». Он получил положительное решение от двух членов жюри и прошёл в следующий этап.
11 августа в эфире телеканала «ТВ-3» вышел новый выпуск шоу современных фокусов «Всё, кроме обычного». В нём принял участие житель Новоуральска Евгений Матвеев. В свободное от работы пожарным время молодой человек увлекается фокусами, которыми решил удивить членов жюри.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Телеканал «ТВ-3»
По итогам выступления Евгений получил положительное решение от двух членов жюри из трёх. Александр Муратаев не пропустил новоуральского пожарного дальше, мотивировав это тем, что участник включил в выступление фокус с летающим столом, чего, по мнению иллюзиониста, не должен позволять современный фокусник.
Два других члена жюри, Ольга Серябкина и Азамат Мусагалиев, отметили, что их удивило выступление Евгения, и они с радостью встретятся с ним в новом этапе шоу.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей