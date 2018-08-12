Новоуральский пожарный прошёл отборочный тур в шоу «Всё, кроме обычного»

11 августа в эфире телеканала «ТВ-3» вышел новый выпуск шоу современных фокусов «Всё, кроме обычного». В нём принял участие житель Новоуральска Евгений Матвеев. В свободное от работы пожарным время молодой человек увлекается фокусами, которыми решил удивить членов жюри.

Видео Видео: Телеканал «ТВ-3»

По итогам выступления Евгений получил положительное решение от двух членов жюри из трёх. Александр Муратаев не пропустил новоуральского пожарного дальше, мотивировав это тем, что участник включил в выступление фокус с летающим столом, чего, по мнению иллюзиониста, не должен позволять современный фокусник.