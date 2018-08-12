Паломники в Екатеринбурге отмечают день рождения цесаревича Алексея

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С 11 по 13 августа паломники из столицы Свердловской области организовали проведение праздничных мероприятий, посвящённых дню рождения цесаревича Алексея Николаевича.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 11 августа в Храме-на-Крови состоялось всенощное бдение, а 12 августа в 9:00 прошла божественная литургия. В 12:00 состоялся молебен святым Царственным страстотерпцам, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
13 августа в 18:30 в духовно-просветительском центре «Царский» стартует концерт «Радуйся, Цесаревичу!», который проведут гости из Санкт-Петербурга, исполнители православно-патриотических авторских песен Антоний Галицкий и Анна Игорич из духовно-творческого объединения «Ассист». Присутствовать на мероприятии может любой желающий, вход свободный.
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