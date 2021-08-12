Строительство скейт-парка в «Тагильской лагуне-2» завершено

По моему решению, парни участвуют в процессе создания площадки с этапа проектирования. Делала бетонный скейт-парк специализированная компания из Москвы, но некоторые детали наши опытные экстремальщики подсказали строителям, рассказывает Владислав Пинаев.
Он отметил, что серая стена, установленная на заднем фоне с площадкой, станет яркой. Эскизы для нее предложили скейтеры. Кроме того, будут разукрашены и баскетбольная площадка и для судомодерирования, для запуска ракет и картинг.
Однако мэр предупредил, что пока идет строительство, на скейт-площадке кататься нельзя.
Напомним, недавно ход работ на площадке в Нижнем Тагиле оценила министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова.