Строительство скейт-парка в «Тагильской лагуне-2» завершено

Строительство скейт-парка в «Тагильской лагуне-2» завершено
Строительство скейт-парка в «Тагильской лагуне-2» завершено
Сегодня, 20:09Свободное времяФото: TagilCity.ru
На площадке строительства «Тагильской лагуны-2» завершена скейт-площадка. Ребят уже пригласили опробовать новое сооружение, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице в Instagram.

По моему решению, парни участвуют в процессе создания площадки с этапа проектирования. Делала бетонный скейт-парк специализированная компания из Москвы, но некоторые детали наши опытные экстремальщики подсказали строителям, рассказывает Владислав Пинаев.

Он отметил, что серая стена, установленная на заднем фоне с площадкой, станет яркой. Эскизы для нее предложили скейтеры. Кроме того, будут разукрашены и баскетбольная площадка и для судомодерирования, для запуска ракет и картинг.

Однако мэр предупредил, что пока идет строительство, на скейт-площадке кататься нельзя.

Напомним, недавно ход работ на площадке в Нижнем Тагиле оценила министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова.

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