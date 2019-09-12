В Свердловской области прошёл конкурс на лучшего палача

Участники турнира увлекаются реконструкцией исторических событий времён Ивана Грозного, например, захватом Сибири Ермаком. Потому они решили проверить свои умения в рубке «голов». Для этого у них был меч, балахон и судья.

Жестокое было время. Сидели, обсуждали, так и родилась идея провести турнир. Мы специально посадили тыквы, чтобы потом рубить их. Остатки тыкв скормили скотине,рассказал один из организаторов Анатолий Потанин.

Многие возмущаются: «Как можно! Палач — ведь он отрубает головы». Но ведь спортсмен-лучник, когда стреляет по мишеням, тоже подразумевает, что он стреляет по людям. Какая между ними разница? Или спортсмены, которые фехтуют на шпагах, колют друг друга. Это ведь тоже нехорошо. Почему им можно, а нам нельзя?отметил Потанин.