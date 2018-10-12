Постельное белье из бязи: качество, превышающее стоимость

Хлопковая ткань изготавливается из натуральных длинноволокнистых нитей методом полотняного переплетения. Готовая материя получается достаточно плотной и крепкой. С лицевой и изнаночной стороны она выглядит одинаково, имеет характерно матовый оттенок. На ощупь полотно слегка шероховатое. Комплекты постельного белья из бязи – это оправданный вариант при соотношении цены и качества. При недорогой стоимости покупатель получает практичный, износостойкий набор на несколько лет использования.

Постельное белье из бязи от производителя

В России сотни предприятий изготавливают или реализуют постельное белье из бязи, доставляя его из стран Европы, Азии. Традиционно наилучшие отечественные изделия производятся на фабриках Иваново, в частности в цехах компании «Валетекс». Ознакомиться с полным ассортиментом производителя можно на его официальном сайте, на странице каталога КПБ: http://www.valetex.ru/kpb/byaz. На немецком оборудовании предприятие изготавливает, затем реализует детские, односпальные, полуторные и семейные комплекты из бязи разных видов:

белоснежные – отбеленные наборы чаще всего приобретаются для гостиниц с высоким уровнем обслуживания, больниц, здравниц;

однотонные – гладкокрашеные спальные принадлежности с равномерной одноцветной окраской;

набивные – пестрое белье с разнообразными рисунками в пастельных, ярких, пестрых тонах с 3-Д рисунками, абстракцией, геометрией, цветочными мотивами и т. д.

Белоснежные и однотонные комплекты из бязи отшиваются на фабрике под заказ. Стоимость наборов, время на их изготовление обсуждается индивидуально с каждым клиентом. Сроки зависят от текущей загруженности фабрики и заявленного объема.

Набивное белье, представленное на сайте, всегда есть в наличии. Приобрести его от одной единицы могут как частные, так юридические лица. Стоимость товара зависит от итоговой суммы заказа. Чем она больше, тем ниже цена текстильного изделия. Любителям скидок стоит периодически отслеживать анонсы портала. Производитель нередко устраивает дни распродаж и проводит акции. Поучаствовать в мероприятиях могут все жители России, так как товар доставляется транспортными компаниями в разные уголки страны.

Инновации в производстве белья из бязи

По своей структуре классическая стандартная бязь немного груба. При плотности 142 г/м2 она шершава и часто вызывает неприятные тактильные ощущения. Чтобы сделать ткань мягче и нежней, специалисты компании «Валетекс» усовершенствовали процесс производства базового полотна. Вместо грубой хлопковой нити при плетении они используют тонкие, подкрученные волокна. Такая методика позволяет без нарушения основной технологии изготавливать прочную бязь, немного тоньше стандартной. Плотность материала постельных принадлежностей составляет 100 г/м2. Несмотря на расхождение в цифрах с базовым документом - ГОСТом, текстиль от ТМ «Валетекс» служит также долго. Он не линяет при стирке и не выгорает при попадании солнечных лучей.

Достоинства комплектов из бязи

Комплекты постельного белья из бязи изготавливаются из чистого хлопка. Они обладают всеми преимуществами, что и натуральное сырье: