Шри-Ланка: природа, которая поражает

И это не преувеличение. Многие природные достопримечательности острова, которые до сих пор иногда называют Цейлоном, входят в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Какие же места в этом прекрасном уголке Земли поражают больше всего?

Легендарная Сигирия или Львиная скала Невозможно представить отдых на Шри Ланке без посещения главной достопримечательности острова – горы Сигирия. Ее высота составляет не так уж много – всего 370 м над уровнем моря или приблизительно 170 м над окружающим ландшафтом. Но дело не в высоте. Гора настолько удивительна внешне, что посетить ее стремится каждый гость.

Кроме того, Львиная скала позволяет не только насладиться невероятной панорамой, но и дарит шанс прикоснуться к истории уникального королевства. В конце V века местный правитель решил, что именно на Сигирии стоит основать свою резиденцию. Царь Кассапа построил дворец на вершине горы, а еще он велел раскинуть великолепные сады со рвами и фонтанами. Причем последние принято считать одними из первыми в мире. Кстати, некоторые фонтаны вблизи Сигирии функционируют до сих пор.

Чтобы придать дворцовому комплексу величие, которое способно отпугнуть даже богов, правитель повелел высечь из скалы огромную статую льва. К сожалению, до сегодняшнего дня дожили только лапы монументального изваяния. Но и они позволяют проникнуться грандиозностью замысла.

Синхаражда – предвечный лес Считается, что, когда единый материк Гондвана разделился на части, его леса в основном погибли вследствие катаклизмов, а затем и деятельности человека. Так вот на Шри-Ланке остался участок леса, который ничуть не изменился за последние несколько миллионов лет. И имя этому прекрасному памятнику природы и истории – Ливневый лес Синхараджа.

В путешествие по заповеднику лучше отправляться в компании гида. Иначе можно не увидеть самое интересное. Помимо редких растений, в местном лесу множество:

красивейших бабочек;

разнообразных рептилий;

множество видов птиц.

Если повезет, во время пешего тура по Синхарадже можно будет встретить представителей млекопитающих. Наибольшей удачей считается увидеть в местных джунглях индийского слона или леопарда. А еще практически на каждом шагу в заповеднике можно насладиться невероятной красотой орхидей в их естественной среде произрастания.

Адамов Пик В западной части острова есть легендарная вершина. Европейцы называют ее Пиком Адама. И местные жители еще в незапамятные времена окрестили достопримечательность Сиванолипатха Малай, что буквально переводится как «гора бабочек». Большинство туристов преодолевает подъем ради того, чтобы встретить рассвет в одном из самых священных мест Шри-Ланки. Когда солнце радует первыми лучами, перед путешественниками открывается просто невероятный вид.

Кроме того, на самой вершине Пика Адама есть впадина. Ее ширина почти достигает 80 см, а максимальная длина равна примерно 150 см. Но размеры впадины – не главное. Гораздо важнее, что выемка в скале имеет форму человеческой ступни. След считается священным для буддистов, индуистов и приверженцев ислама. По мнению одних, отпечаток стопы оставил великий Будда, а другие считают, что след принадлежит Адаму. В любом случае, вершина горы производит невероятное впечатление, дарует умиротворение и внутренний покой.

Унаватуна – идеальное место для пляжного отдыха Унаватуну нельзя в полной мере назвать памятником природы или истории. Зато этому уголку Цейлона часто присуждают почетные места в рейтинге лучших в мире пляжей. Море, которое радует прозрачной водой, песок, ласково льнущий к ногам и пальмовые рощи, как будто сошедшие с картинки – три главных характеристики Унаватуны.

Роскошная бухта расположена совсем недалеко от городка Галле, который часто посещают туристы. Поэтому поездку сюда можно без особых проблем включить в маршрут. Кроме того, путешественники, которые не могут себе представить отпуск без пляжного отдыха, утверждают: в районе Унаватуны можно купаться и загорать в любое время года. Ведь Бухта отлично защищена от свирепых ветров, которые в определенные сезоны захватывают власть над островом.