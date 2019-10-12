«Все тайны и смутные желания выходят наружу» в спектакле Маленького театра

Постановка создана по мотивам пьесы Августа Стриндберга «Фрекен Жюли». Роли исполнили всего трое актеров Анна Каратаева, Влас Корепанов и Екатерина Колотыгина. Согласно программке, меньшее количество героев придаёт спектаклю хрупкость и живость. Актёры исполнили танцы, поставленные балетмейстером Светланой Скосырской, а художником выступила Людмила Семячкова.

«С широко закрытыми глазами» — адаптированная под камерное пространство постановка. Действие разворачивается в Иванову ночь, когда тайны и желания выходят наружу. Главная героиня - графская дочь Фрекен Жюли смывает все сословные рамки и пытается пережить жизнь, которой у неё никогда не было.

Почти всё удалось. Всегда кажется, что всё плохо, но по реакции зрителей, вроде, всё прошло нормально, сказала Екатерина Колотыгина.