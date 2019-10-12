«Все тайны и смутные желания выходят наружу» в спектакле Маленького театра
Вчера, 11 октября, в Доме художника прошёл спектакль «С широко закрытыми глазами» режиссера Татьяны Захаровой.
Постановка создана по мотивам пьесы Августа Стриндберга «Фрекен Жюли». Роли исполнили всего трое актеров Анна Каратаева, Влас Корепанов и Екатерина Колотыгина. Согласно программке, меньшее количество героев придаёт спектаклю хрупкость и живость. Актёры исполнили танцы, поставленные балетмейстером Светланой Скосырской, а художником выступила Людмила Семячкова.
«С широко закрытыми глазами» — адаптированная под камерное пространство постановка. Действие разворачивается в Иванову ночь, когда тайны и желания выходят наружу. Главная героиня - графская дочь Фрекен Жюли смывает все сословные рамки и пытается пережить жизнь, которой у неё никогда не было.
Почти всё удалось. Всегда кажется, что всё плохо, но по реакции зрителей, вроде, всё прошло нормально, сказала Екатерина Колотыгина.
Напомним, ранее мэрия безвозмездно выделила бывшим артистам Молодежного театра помещение, которое нуждалось в капремонте на 3,5 миллиона рублей. Также актёры просили помощи у тагильчан — мебель и стройматериалы.