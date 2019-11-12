Детского омбудсмена возмутили цены на билеты в екатеринбургский цирк
Сегодня, 08:53Свободное времяФото: pixabay.com
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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал стоимость билетов на представления в цирк Екатеринбурга. По его мнению, цена на представления слишком завышена, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мороков отметил, что не так давно в цирке сменилось руководство. Сейчас директор Татьяна Бортникова. С ее приходом начались некоторые изменения, так, были уволены все гардеробщицы.
Омбудсмен рассказал, что сейчас билет в цирк стоит 1,8 тысячи рублей. По его словам, это не предельная цена, на некоторые представления билеты стоят и по 2,5 тысячи рублей. Мороков заявил, что при этом детских билетов в цирке нет. Семье из четверых человек поход в цирк может быть просто не по карману.
Очевидно, что корень проблемы здесь заключается не в позиции конкретного директора цирка, а в государственной политике, которую реализуют Росгосцирк и Министерство культуры РФ,подытожил Мороков.
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