Детского омбудсмена возмутили цены на билеты в екатеринбургский цирк

Мороков отметил, что не так давно в цирке сменилось руководство. Сейчас директор Татьяна Бортникова. С ее приходом начались некоторые изменения, так, были уволены все гардеробщицы.

Омбудсмен рассказал, что сейчас билет в цирк стоит 1,8 тысячи рублей. По его словам, это не предельная цена, на некоторые представления билеты стоят и по 2,5 тысячи рублей. Мороков заявил, что при этом детских билетов в цирке нет. Семье из четверых человек поход в цирк может быть просто не по карману.