Автолюбители Нижнего Тагила соберутся на автоёлку на горе Долгая
23 декабря на горе Долгая в Нижнем Тагиле состоится праздничное новогоднее мероприятие для автовладельцев – автоёлка.
23 декабря в 19:00 на парковке горы Долга состоится мероприятие в рамках новогодних праздников. Все автовладельцы приглашаются на автоёлку. Жители Нижнего Тагила на своих автомобилях соберутся на горе Долгая для того, чтобы из своих машин выстроить автоёлку и подпись «Нижний Тагил».
Впервые организаторы собрали тагильчан на автоёлку в 2017 году.
Решили поддержать всероссийский проект флешмоб из автомобилей в виде ёлки с подписью Нижний Тагил, собрали большое количество желающих. Мы были удивлены, что столько народу приехало,рассказали инициаторы автоёлки.
В прошлом году было около 145-150 машин,планируем в этом году собрать больше машин в районе 180-200. Самое трудно найти оператора с квадрокоптером,что бы снять этот флешмоб,пояснил Даниил Окань.
В 2018 году участники праздника в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут записать видеопоздравление. По вопросам праздника можно обратиться к Даниилу Окань, Марку Ушакову или Александру Силину.
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