Автолюбители Нижнего Тагила соберутся на автоёлку на горе Долгая

23 декабря в 19:00 на парковке горы Долга состоится мероприятие в рамках новогодних праздников. Все автовладельцы приглашаются на автоёлку. Жители Нижнего Тагила на своих автомобилях соберутся на горе Долгая для того, чтобы из своих машин выстроить автоёлку и подпись «Нижний Тагил».

Впервые организаторы собрали тагильчан на автоёлку в 2017 году.

Решили поддержать всероссийский проект флешмоб из автомобилей в виде ёлки с подписью Нижний Тагил, собрали большое количество желающих. Мы были удивлены, что столько народу приехало,рассказали инициаторы автоёлки.

Видео Видео: youtube.com

В прошлом году было около 145-150 машин,планируем в этом году собрать больше машин в районе 180-200. Самое трудно найти оператора с квадрокоптером,что бы снять этот флешмоб,пояснил Даниил Окань.