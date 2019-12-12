В Екатеринбурге завершаются съемки фильма со звездой «Кадетства»
Сегодня, 09:35Свободное времяФото: Свердловская киностудия
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На Свердловской киностудии завершаются съемки фильма «Буран», в котором играют звезды сериалов «Кадетство» и «Дылды», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В фильме рассказывается история хоккеиста (Александр Головин). У молодого человека в каждой ситуации эмоции берут верх, что приводит к трагическим последствиям. Молодому человеку предстоит «повзрослеть» и научиться себя контролировать.
Завершающий этап съемок проходит в Билимбае, ранее съемочная группа работала в «Уральце». В съемках приняли участие спортсмены из ХК «Автомобилист».
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Актеры почти все сцены играют без дублеров. Головин висел на краю обрыва на высоте 50 метров, а Ангелина Поплавская ныряла под лед озера.
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