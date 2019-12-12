В Екатеринбурге завершаются съемки фильма со звездой «Кадетства»

В фильме рассказывается история хоккеиста (Александр Головин). У молодого человека в каждой ситуации эмоции берут верх, что приводит к трагическим последствиям. Молодому человеку предстоит «повзрослеть» и научиться себя контролировать.

Завершающий этап съемок проходит в Билимбае, ранее съемочная группа работала в «Уральце». В съемках приняли участие спортсмены из ХК «Автомобилист».