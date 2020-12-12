В Нижнетагильском драмтеатре режиссер из Санкт-Петербурга поставил спектакль 18+

На текущий момент Пётр Шерешевский занимает должность главного режиссера Камерного театра Малыщицкого в Северной столице. Третий год он является номинантом «Золотой маски», побеждает в различных региональных конкурсах.
Спектакль «Молоко» поставлен по одноименной пьесе Екатерины Мавроматис. На протяжении нескольких лет он участвует в различных конкурсах. По мотивам планируется снять кино.
Напомним, о визите трех иногородних режиссеров для постановки сцен в Нижнетагильском драматическом театре стало известно в августе. Отмечается, что постановки будут интересны, прежде всего, мужской аудитории.