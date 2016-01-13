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На берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге появится яхт-клуб: 300 миллионов рублей на строительство дадут бизнесмены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге появится яхт-клуб: 300 миллионов рублей на строительство дадут бизнесмены

13 января 2016, 18:20Свободное времяMaurice
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