На берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге появится яхт-клуб: 300 миллионов рублей на строительство дадут бизнесмены

Мэрия Екатеринбурга дала добро на строительство яхт-клуба Власти Екатеринбурга разрешили начать строительство яхт-клуба на Верх-Исетском пруду. Разрешение было выдано в последний день 2015 года. Здание клуба расположится на берегу городского пруда в районе улицы Кирова.

Силуэт здания яхт-клуба будет напоминать очертания корабля. Проект предусматривает четыре этажа с общей площадью в 400 «квадратов». Кроме кают-компании, которая займет большую часть здания, в яхт-клубе разместятся кафе, магазин, общежитие для спортсменов, административные и хозяйственные комнаты. Строительство яхт-клуба будет стоить 300 миллионов рублей. В качестве спонсоров собираются выступить предприниматели, которые увлекаются парусным спортом.