«Полицейский Дед Мороз» побывал в социально-реабилитационном центре (ФОТО)

В рамках новогодней благотворительной акции сотрудники отдела полиции № 16 навестили детей, по тем или иным причинам оказавшихся в социально – реабилитационном центре для несовершеннолетних Ленинского района из-за трудной жизненной ситуации.

Здесь, в центре, с такими детьми работают психологи и другие специалисты, которые также оказывают социально – правовую поддержку нуждающимся родителям.

Конечно, частые гости в центре для несовершеннолетних и инспекторы ПДН. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 16 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» проводят беседы с детьми и родителями. Но сегодня полицейские пришли с другой целью – поздравить детей с наступившим Новым Годом. Правоохранители горячо откликнулись на проведение благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» и собрали денежные средства и подарили детям сладкие подарки.

Праздничную встречу открыла начальник ОДН отдела полиции № 16 подполковник Елена Старостина.

Инспектора подразделения по делам несовершеннолетних загадывали детям загадки, а дети с удовольствием шли на контакт и рассказывали гостям стихи и пели песни.

По окончании мероприятия все присутствующие сделали на память общее фото со своими старыми друзьями – сотрудниками полиции.