Спектакль тагильского Театра кукол выдвинут на премию губернатора

Постановка была создана в 2021 году командой из Беларуси. Она вошла в шорт-лист премии за выдающиеся достижения в литературе и искусстве за 2021 год.
Всего в нем 30 проектов, из них восемь спектаклей.
В основу спектакля вошло произведение швейцарской писательницы Беттины Вегенаст. Впервые сказка была поставлена в российском театре кукол. По сюжету, главный герой Барашек устроился работать в лес на должность Волка. Он почувствовал вкус власти и забыл о вегетарианстве, а затем стал хищником. Постановка создана режиссером Александром Янушкевичем и художником Татьяной Нерсисян, сообщили в Театре кукол.
Директор театра Татьяна Ткачева называет достижением попадание в шорт-лист. Она отметила, что рада высокой оценке проекта.