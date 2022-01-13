Спектакль тагильского Театра кукол выдвинут на премию губернатора

В основу спектакля вошло произведение швейцарской писательницы Беттины Вегенаст. Впервые сказка была поставлена в российском театре кукол. По сюжету, главный герой Барашек устроился работать в лес на должность Волка. Он почувствовал вкус власти и забыл о вегетарианстве, а затем стал хищником. Постановка создана режиссером Александром Янушкевичем и художником Татьяной Нерсисян, сообщили в Театре кукол.