Тагильчане пошутили и переделали один из дорожных знаков (ФОТО)

Можно спросить, почему именно цыган они выбрали в качестве мишени? Конечно, всё дело в запряженной лошади. На национальном флаге цыган изображено колесо кибитки, символизирующее их кочевой, в прошлом, образ жизни. Очевидно, что подобные аналогии появились и в голове оставившего надпись тагильчанина.

В Нижнем Тагиле отношение к цыганам, как правило, не самое лучшее. И тому есть причины. Например, не так давно цыганка выманила у пенсионерки 220 тысяч рублей. Но, тем не менее, у этого народа есть выдающиеся представители. Например, знаменитый танцор фламенко Хоакин Кортес. Гражданам России хорошо известен Народный артист СССР Николай Сличенко.