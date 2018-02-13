Как выглядит настоящий оренбургский платок на самом деле? (ФОТО)

Гжель, жостовская роспись, дымковские игрушки, вятские кружева – всё было на этой ярмарке, но особенно накануне наступления холодной погоды порадовала распродажа оренбургских пуховых платков, вызвавшая немалый ажиотаж.

На выставке была представлена обширная экспозиция с удивительными изделиями народного промысла Оренбуржья. Интересно, а какой он на самом деле настоящий оренбургский платок?

Оренбургские участники ярмарки объяснили мне, что особенно ценится оренбургский платок ручной работы, потому что почти трёхсотлетняя история пухового промысла в Оренбуржье это, прежде всего, история оренбургских мастериц, которые вручную обрабатывают козий пух, вручную прядут пуховую пряжу и вручную вяжут знаменитые на весь мир платки.

Во-вторых, пух должен быть местной породы коз. Правда, последние 20 лет местного пуха стало не хватать, так как в девяностые годы козоводство, как и всё сельское хозяйство, пришло в упадок. Поэтому стали мастерицы использовать привозной волгоградский и саратовский пух. Но сейчас отрасль снова на подъёме и местного оренбургского козьего пуха становится всё больше.

Фото 1. Белая тёплая шаль.

В-третьих, если вам нужна вещь, действительно качественная и традиционная, то прядение пуховой нити должно производиться веретеном – процесс долгий и очень не простой, но зато результат просто поражает. Получается пуховое изделие, которое будет носиться до двадцати лет!

Мастерицы мне объяснили, что платками в Оренбурге называют не только толстые тёплые шали, но и тонкие ажурные паутинки, косынки треугольной формы, пуховые шарфы, называемые также палантинами.

Фото 2. Пуховый палантин.

Надо сказать, что обычно оренбургские платки бывают белыми и серыми, могут быть оттенки коричневого, одним словом природные цвета натурального козьего пуха. В последние лет 15 оренбургские мастерицы научились красить пух, также как, например, красят лён, ковры и другие домотканые изделия. Конечно, это уже не традиционный оренбургский платок, а скорее современный платок ручной работы из козьего пуха. Но как его не назови, а изделие выходит удивительно красивым. Теперь пуховые платки носят не только бабушки, но и внучки. Здесь впору поставить смайлик в конце предложения.

Фото 3. Современный цветной пуховый палантин с вышивкой.

С появлением интернета пуховый промысел в Оренбурге и области явно пошёл в гору, потому что теперь качественные платки стали доступны каждому человеку.

Приобрести пуховые изделия ручной работы вы можете в интернет-магазине настоящих оренбургских платков «Белые и пушистые» http:// www.platokru.ru

Телефон магазина: +7 (912) 846-34-62

Подарите своей любимой пуховую шаль из Оренбурга и она останется довольна, это я вам гарантирую!

Автор: Александр Хорошевский

ИП Стрелков Андрей Николаевич

Адрес: 460052, г. Оренбург , Брестская, 28 – 63

ИНН 560900425103