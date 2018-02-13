Выставка стеклянных бутылок откроется в музее Нижнего Тагила

Арт-проект представляет выполненные из бутылок композиции, которые, по замыслу художницы, выражают взаимоотношения людей. Экспозиция состоит из тематических сюжетов: спор, свидание, танец. Работы передают веселые и грустные истории, а также являются карикатурами на социальные темы. На выставке будет представлено более 20 работ.

Наталья Наумова родилась в 1982 году в Красноуфимском районе. Художница окончила художественно-графический факультет НТГСПА. Не раз представляла свои работы на выставках, в том числе в Чехии. Со стеклом работает с 2012 года. Наталья, работая в технике «Тиффани» соединяет в изделиях различные материалы: стекло, камень, керамику.

Экспонаты, представленные на выставке «Стекломорфы», были созданы в процессе спекания стекла в печи. По словам художницы, такая техника имеет элемент случайности, отчего работа становится более творческой, рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Горнозаводской Урал».