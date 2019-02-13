Пользователи «ВКонтакте» могут отправлять анонимные валентинки ко Дню всех влюблённых
Вчера, 20:55Свободное времяФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пользователи соцсети могут отправлять друг другу анонимные валентинки ко Дню всех влюбленных.
Соцсеть создала сервис «Коробка для валентинок», которая позволяет отправлять анонимные послания.
Для отправки поздравления необходимо зайти в сервис и выбрать человека, которому вы хотите отправить послание. Если адресат ответит взаимностью и отправит вам валентинку, анонимность будет рассекречена. Сервис предложит позвонить или написать человеку, которому была отправлена открытка.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: пресс-служба «ВКонтакте»
Помимо этого, пользователи могут отправить валентинку в будущее, тогда она придет адресату 14 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей