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Пользователи «ВКонтакте» могут отправлять анонимные валентинки ко Дню всех влюблённых
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hearts 937664 960 720

Пользователи «ВКонтакте» могут отправлять анонимные валентинки ко Дню всех влюблённых

Вчера, 20:55Свободное времяФото: pixabay.com
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