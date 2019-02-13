Пользователи «ВКонтакте» могут отправлять анонимные валентинки ко Дню всех влюблённых

Для отправки поздравления необходимо зайти в сервис и выбрать человека, которому вы хотите отправить послание. Если адресат ответит взаимностью и отправит вам валентинку, анонимность будет рассекречена. Сервис предложит позвонить или написать человеку, которому была отправлена открытка.