Юные жители Нижнего Тагила обучатся основам морского дела в Школе юнг

Открыт набор детей в Школу юнг на 2019 год. Курсанты должны соответствовать возрастным требованиям (8-10 лет) и любить ветер, море, активный отдых, не боятся трудностей, и быть готовыми с ними бороться. Будущие моряки познакомятся с устройством яхты, изучат основные морские термины, получат знания о ветрах и управлении парусом. Знания теоретические подкрепят практикой: дети будут вязать морские узлы, ходить под парусом, участвовать в учебных парусных гонках.

Приём заявлений пройдёт с 13 до 28 февраля, с 18 февраля до 15 марта пройдут собеседования с будущими курсантами, а 16 марта состоится общее детско-родительское собрание. Теоретические занятия начнутся 20 марта, с мая - практические занятия на водно-спортивной базе «Спартак». Сдача зачётов и вручение сертификатов о завершении базового курса состоятся в июле, затем начнутся учебные парусные гонки, участие в летнем палаточном лагере, турнире по стрельбе из луков и других летних активностях школы. Те, кто захочет продолжать занятия парусным спортом окончание водной практики произойдёт в октябре, передаёт сообщество «Тагильской школы юнг». Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8(3435) 341 – 841.

7 20 юных тагильчан получили дипломы об окончании школы юнг Фото 17 июля на водно-спортивной базе «Спартак» прошло торжественное вручение юным тагильчанам дипломов об окончании базового курса школы юнг.