Дети прощают родителей: трогательный ролик сняли в нижнетагильской студии (ВИДЕО)
13 марта, 10:30Свободное время
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В какие игры любят играть дети, как часто с ними играют родители и что испытывает ребенок, если с ним отказываются проводить время — в Нижнем Тагиле сняли социальный ролик.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижнетагильская студия «ШКИТ» создала трогательную социальную рекламу «Знаете ли вы, что нужно вашему ребенку?», которая заставит задуматься каждого родителя.
Дети в этом ролике ответили на несколько вопросов: в какие игры они любят играть, как часто с ними играют родители, повышают ли родители на них голос, и как ведут себя дети после этого.
На меня не кричат, они говорят, чтобы я отвязался, и я ухожу ответил на вопросы один из героев ролика.
В финале создатели ролика задают зрителям вопрос «Вы уверены, что вашему ребенку нужен гаджет?».
Видео YouTube
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