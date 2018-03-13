Тотоша и Кокоша: огромные крокодилы переехали в Екатеринбург (ФОТО)
13 марта, 16:40Свободное время
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Братья-крокодилы огромного размера, не влезающие в террариум, переехали на новое место жительства из Омска в Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург
Размер каждого крокодила сейчас уже 2 метра, но это не предел — они могут вырасти до 6 метров в длину.
Сейчас крокодилы живут у екатеринбургского заводчика, который продержит их на карантине месяц, чтобы рептилии немного похудели.
На новое место жительства крокодилов доставили в середине февраля. Переезд рептилии пережили со связанными пастями в теплых боксах, пишет «Е1.ru».
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Фото «Е1.ru»
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