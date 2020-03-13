Niletto вышел на подиум на Неделе моды в Екатеринбурге

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Во второй день Недели моды в Екатеринбурге на подиум вышел певец Niletto, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Исполнитель представил коллекцию Яниса Тсанидиса, созданную совместно с граффитистом из Нижнего Тагила Денисом Благо. Niletto вышел с обнаженным торсом, на нем был надет джинсовый комбинезон. Изначально планировалось, что певец исполнит одну из своих композиций, однако позже от задумки отказались.
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Неделя моды в Екатеринбурге продлится до 16 марта. В этот день состоится полуфинал XIII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт».
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