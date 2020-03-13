Niletto вышел на подиум на Неделе моды в Екатеринбурге

Исполнитель представил коллекцию Яниса Тсанидиса, созданную совместно с граффитистом из Нижнего Тагила Денисом Благо. Niletto вышел с обнаженным торсом, на нем был надет джинсовый комбинезон. Изначально планировалось, что певец исполнит одну из своих композиций, однако позже от задумки отказались.