Выставка тагильской художницы Елены Сташковой откроется в Ачите

Летом я думала, что буду ныть о том, что делать выставку в чужом городе, где тебя не смогут поддержать друзья и родные — это очень трудно. Ещё и пандемия… А сейчас я даже не знаю, стоит ли об этом упоминать… рассказывает Елена.