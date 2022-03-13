Выставка тагильской художницы Елены Сташковой откроется в Ачите

Выставка тагильской художницы Елены Сташковой откроется в Ачите
Выставка тагильской художницы Елены Сташковой откроется в Ачите
Сегодня, 18:51Свободное времяФото: Елена Сташкова
Художница из Нижнего Тагила Елена Сташкова откроет собственную выставку в музейно-выставочном комплексе в Ачите 14 марта.

Для нее это первая выставка в чужом городе.

Летом я думала, что буду ныть о том, что делать выставку в чужом городе, где тебя не смогут поддержать друзья и родные — это очень трудно. Ещё и пандемия… А сейчас я даже не знаю, стоит ли об этом упоминать… рассказывает Елена.

Фото:Елена Сташкова

Выставка получила название «Путешествие, глядя в стену». В экспозиции представлены арт-маски и живописные работы. Художница развивает сразу несколько направлений — живопись и графику, перфоманс, а также сценический костюм/арт-маска. При этом сама Елена называет свой жанр «мистический реализм».

Напомним, еще одна художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина создает необычные работы. Она придала живой взгляд лесу в Костроме, сделав ему «глаза». По ее словам, на создание работы ее вдохновила природа. Инсталляция появилась рядом с Асташовским теремом.

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