Тагильские педагоги запели песни: в городе прошел окружной этап X областного фестиваля «Грани таланта» (ФОТО)

Театральная постановка «Волга, Волга», которой педагоги ГДДЮТ открыли на своей сцене фестиваль, стала лучшей.

Сольные выступления преподавателей эстрадной студии «Академия волшебников» С. Волкова и Е. Слюсарчук покорили своими красивыми голосами и артистизмом жюри и зрителей. Исполнители отмечены Дипломом II степени и Дипломом Лауреата. Вокальный ансамбль «Bumble Bee» создал собственное, необычное звучание благодаря тому, что его участники поют в разных музыкальных течениях. В ансамблевом пении коллектив стал лауреатом.

Две ступени пьедестала тагильские педагоги заняли в номинации «Хореография». Лауреатом фестиваля стал дуэт Зольник-Алтушкин. Они исполнили бальный танец «В ритме фокстрота». Диплом I степени взял хореографический ансамбль Дворца.

Также, награду получила руководитель театра мод «Gotika» Е.Колесникова. Она представила свою коллекцию «Мелодии души» и завоевала Диплом II степени.

В следующий раз областной фестиваль творчества работников образования «Грани таланта» пройдет уже в 2018 году.