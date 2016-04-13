Тагильские педагоги запели песни: в городе прошел окружной этап X областного фестиваля «Грани таланта» (ФОТО)
Воспитатели детских садов, педагоги школ и учреждений дополнительного образования на фестивале «Грани таланта» представили лучшие номера городского этапа.
Театральная постановка «Волга, Волга», которой педагоги ГДДЮТ открыли на своей сцене фестиваль, стала лучшей.
Сольные выступления преподавателей эстрадной студии «Академия волшебников» С. Волкова и Е. Слюсарчук покорили своими красивыми голосами и артистизмом жюри и зрителей. Исполнители отмечены Дипломом II степени и Дипломом Лауреата. Вокальный ансамбль «Bumble Bee» создал собственное, необычное звучание благодаря тому, что его участники поют в разных музыкальных течениях. В ансамблевом пении коллектив стал лауреатом.
Две ступени пьедестала тагильские педагоги заняли в номинации «Хореография». Лауреатом фестиваля стал дуэт Зольник-Алтушкин. Они исполнили бальный танец «В ритме фокстрота». Диплом I степени взял хореографический ансамбль Дворца.
Также, награду получила руководитель театра мод «Gotika» Е.Колесникова. Она представила свою коллекцию «Мелодии души» и завоевала Диплом II степени.
В следующий раз областной фестиваль творчества работников образования «Грани таланта» пройдет уже в 2018 году.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru