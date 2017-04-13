Выпущенный на «Уралвагонзаводе» тагильский танк Т-34 принял участие в репетиции парада Победы в Екатеринбурге
13 апреля 2017, 08:20Свободное время
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В Екатеринбурге накануне проходила репетиция парада Победы.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
По улицам столицы Урала в районе Вторчермета проехался легендарный танк Т-34, который производили на Уральском танковом заводе №183, или «Уралвагонзаводе». Во время ВОВ предприятие выпустило более 25 тысяч танков. Каждый второй танк Т-34 – сошел с конвейера в Нижнем Тагиле.
Интересно, что в 2017 году в торжественном шествии примут участие ПВО «Триумф», «Панцирь», бронеавтомобиль «Тигр», танки Т-72, а также установки «Коалиция-СВ», передает ОТВ.
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