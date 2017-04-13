Выпущенный на «Уралвагонзаводе» тагильский танк Т-34 принял участие в репетиции парада Победы в Екатеринбурге

По улицам столицы Урала в районе Вторчермета проехался легендарный танк Т-34, который производили на Уральском танковом заводе №183, или «Уралвагонзаводе». Во время ВОВ предприятие выпустило более 25 тысяч танков. Каждый второй танк Т-34 – сошел с конвейера в Нижнем Тагиле.