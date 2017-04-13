Запретить рекламу во время показа фильмов по телевидению предложили депутаты Комитета по культуре России

Как пишут «Известия», показ рекламы нужно осуществлять в начале и в конце фильма. Реклама во время сеанса возможна лишь с согласия правообладателя картины.

Также Комитет по культуре считает, что во время рекламы зритель теряет эмоциональное состояние, получаемое во время фильма. Разрушается целостность картины. Еще депутаты предложили сократить рекламу с четырех минут, разрешенных сейчас, до двух минут.

Однако не все поддержали данную инициативу, выдвинув разумные аргументы. Например, уменьшение рекламы создаст финансовый дефицит у телеканалов, что повлечет за собой отказ от новых передач и телефильмов. В целом телеиндустрия за год может потерять до нескольких десятков миллиардов рублей.

Сейчас законопроект находится в разработке, будет ли он принят – зависит от Правительства РФ.