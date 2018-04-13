Покупаем недвижимость в Испании: тонкости сделки

Среди всех стран Европы Испания является одним из наиболее привлекательных мест для туристов. Именно поэтому недвижимость в Испании имеет большой потенциал и остается выгодным капиталовложением. А комфортный климат и множество солнечных дней в году подарят хозяину жилья еще и массу позитивных эмоций.

Преимущества покупки жилья в Испании

Правительство Испании благосклонно относится к инвестициям в недвижимость со стороны иностранцев и всячески поддерживает их. Плюсы покупки квартиры в Испании:

банки выдают ипотечные кредиты для приобретения недвижимости. Получить одобрение на ипотеку может даже нерезидент страны;

привлекательная стоимость квадратных метров: цена на жилье в Испании гораздо дешевле, чем аналогичные квартиры в Италии, Франции и даже в России;

прекрасная природа и экология, чистые пляжи, море и солнце;

подходящие условия для развития бизнеса;

простая процедура получения визы и вида на жительство, а также легкое оформление сделки по покупке жилья;

купить недвижимость в Испании могут не только граждане страны – она доступна также для иностранцев и мигрантов.

Покупка квартир в Испании пользуется спросом у пенсионеров, которые хотели бы провести остаток своих дней, наслаждаясь отдыхом на Средиземноморском побережье. Кроме того, это отличный пассивный доход – квартиру можно сдавать туристам, при этом находясь в другой стране.

Этапы приобретения недвижимости

Процесс приобретения испанского жилья имеет некоторые нюансы, о которых будущий покупатель должен знать. Покупка состоит из нескольких этапов. Это:

Заключение договора о намерениях. После того, как квартира найдена, покупатель начинает переговоры с продавцом. Когда стороны приходят к согласию по цене и прочим нюансам, заключается договор о намерении, где обговаривается объект и условия его покупки. Оформление NIE. Для покупки жилья в Испании любому иностранцу нужно оформить NIE – идентификационный номер иностранца. Без него зарегистрировать собственность не получится. Оплата депозита. Иностранец открывает банковский счет, куда вносит около 10% от суммы сделки. Если после заключения договора о намерениях покупатель отказывается от сделки, вся сумма уходит продавцу, если сделка отменяется по вине продавца – покупатель получает двойной размер депозита. Заключение сделки купли-продажи. Сделка всегда заключается в присутствии опытного нотариуса. Оригинал документа покупатель получает на руки, а копии направляются в налоговое ведомство и реестр собственности для регистрации.