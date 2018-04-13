Покупаем недвижимость в Испании: тонкости сделки
Побережье Средиземного моря привлекает к себе туристов со всех уголков мира. А те, кто задумывается о своем будущем, все чаще интересуются возможностью купить недвижимость в Испании. Ведь квартира в Европе – это не только хорошее вложение средств, но и отличный способ заработать на сдаче ее в аренду.
Среди всех стран Европы Испания является одним из наиболее привлекательных мест для туристов. Именно поэтому недвижимость в Испании имеет большой потенциал и остается выгодным капиталовложением. А комфортный климат и множество солнечных дней в году подарят хозяину жилья еще и массу позитивных эмоций.
Преимущества покупки жилья в Испании
Правительство Испании благосклонно относится к инвестициям в недвижимость со стороны иностранцев и всячески поддерживает их. Плюсы покупки квартиры в Испании:
- банки выдают ипотечные кредиты для приобретения недвижимости. Получить одобрение на ипотеку может даже нерезидент страны;
- привлекательная стоимость квадратных метров: цена на жилье в Испании гораздо дешевле, чем аналогичные квартиры в Италии, Франции и даже в России;
- прекрасная природа и экология, чистые пляжи, море и солнце;
- подходящие условия для развития бизнеса;
- простая процедура получения визы и вида на жительство, а также легкое оформление сделки по покупке жилья;
- купить недвижимость в Испании могут не только граждане страны – она доступна также для иностранцев и мигрантов.
Покупка квартир в Испании пользуется спросом у пенсионеров, которые хотели бы провести остаток своих дней, наслаждаясь отдыхом на Средиземноморском побережье. Кроме того, это отличный пассивный доход – квартиру можно сдавать туристам, при этом находясь в другой стране.
Этапы приобретения недвижимости
Процесс приобретения испанского жилья имеет некоторые нюансы, о которых будущий покупатель должен знать. Покупка состоит из нескольких этапов. Это:
- Заключение договора о намерениях. После того, как квартира найдена, покупатель начинает переговоры с продавцом. Когда стороны приходят к согласию по цене и прочим нюансам, заключается договор о намерении, где обговаривается объект и условия его покупки.
- Оформление NIE. Для покупки жилья в Испании любому иностранцу нужно оформить NIE – идентификационный номер иностранца. Без него зарегистрировать собственность не получится.
- Оплата депозита. Иностранец открывает банковский счет, куда вносит около 10% от суммы сделки. Если после заключения договора о намерениях покупатель отказывается от сделки, вся сумма уходит продавцу, если сделка отменяется по вине продавца – покупатель получает двойной размер депозита.
- Заключение сделки купли-продажи. Сделка всегда заключается в присутствии опытного нотариуса. Оригинал документа покупатель получает на руки, а копии направляются в налоговое ведомство и реестр собственности для регистрации.
Перед заключением сделки иностранцу необходимо заручиться поддержкой специалиста, который проконсультирует на каждом этапе и займется оформлением документов. Эту роль готова взять на себя компания Housage. Она предлагает не только консультирование на всех этапах покупки недвижимости, но и услуги переводчика, юридическое сопровождение и подбор программ для иммиграции.