1 200 человек написали «Тотальный диктант» в Нижнем Тагиле
Международная образовательная акция «Тотальный диктант» прошла 13 апреля в Нижнем Тагиле. В этот день под диктовку писали более 1 200 тагильчан, сообщают «Все новости».
Мероприятие прошло на 10 городских площадках: в гимназиях и школах, колледжах, в центре подготовки персонала «УВЗ» и нижнетагильском обществе «Знание». Текст для диктанта в этом году написал писатель и литературовед Павел Басинский.
Нынешний текст сложнее прошлых по пунктуации. Проще написать диктант тем, кто ходил на подготовительные курсы, там разбирали непростые моменты пунктуации и орфографии. Не могу сказать, что тагильчане стали хуже писать диктанты. Как мне кажется, смысл акции в том, чтобы вернуть нации язык, ведь все народы отличаются друг от друга именно этим. Мы сильно ушли в иностранщину, во все эти «вейпы», «хайп» и прочее. А ведь потеря своего языка равна потере самобытности,поделилась впечатлениями от акции главный библиотекарь отдела массовой работы Центральной городской библиотеки Елена Мирошниченко.
Результаты будут опубликованы после 17 апреля на официальном сайте мероприятия. Разбирать текст в режиме онлайн будут там же с 16 по 19 апреля. 24 апреля в 18:00 в педагогическом колледже №1 состоится вручение сертификатов, которые получат участники, написавшие диктант без ошибок.