1 200 человек написали «Тотальный диктант» в Нижнем Тагиле

Мероприятие прошло на 10 городских площадках: в гимназиях и школах, колледжах, в центре подготовки персонала «УВЗ» и нижнетагильском обществе «Знание». Текст для диктанта в этом году написал писатель и литературовед Павел Басинский.

Нынешний текст сложнее прошлых по пунктуации. Проще написать диктант тем, кто ходил на подготовительные курсы, там разбирали непростые моменты пунктуации и орфографии. Не могу сказать, что тагильчане стали хуже писать диктанты. Как мне кажется, смысл акции в том, чтобы вернуть нации язык, ведь все народы отличаются друг от друга именно этим. Мы сильно ушли в иностранщину, во все эти «вейпы», «хайп» и прочее. А ведь потеря своего языка равна потере самобытности,поделилась впечатлениями от акции главный библиотекарь отдела массовой работы Центральной городской библиотеки Елена Мирошниченко.