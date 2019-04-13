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1 200 человек написали «Тотальный диктант» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 200 человек написали «Тотальный диктант» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 22:30Свободное времяФото: «Телекон»/ vk.com/telecontv
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