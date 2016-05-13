Сергей Носов наградил семьи, победившие в эстафете родительского подвига (ФОТО)

Мероприятие, приуроченное к Международному Дню семьи, проводилось во Дворце культуры школьников. Гостей радовали своими выступлениями как творческие коллективы самого Дворца, так и талантливые воспитанники других городских организаций.

Всего было выявлено 4 семьи, которые победили в разных номинациях. Так, в категории «Родительский дом - начало начал»за победу боролись семьи, которые в течение многих лет сберегли семейные традиции духовно-нравственного и трудового воспитания. Лучшей среди таких семей Нижнего Тагила признана семья Лоськовых.

В номинации «В единстве наша сила» победу по праву одержала семья Васильевых, в которой воспитывается ребенок-инвалид. Еще одна семья - многодетная семья Валеевых - выиграла в номинации «Большая семья - большие надежды». Не обошли вниманием и семью Южаковых, которая воспитывает приемных детей: эту ячейку общества признали лидером номинации «Вместе - дружная семья».

Благодарственные письма и ценные призы вручал семьям глава Нижнего Тагила Сергей Носов.