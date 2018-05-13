Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
100 школьников и студентов Нижнего Тагила прошли квест «Имена Победы» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

100 школьников и студентов Нижнего Тагила прошли квест «Имена Победы» (ФОТО)

13 мая, 13:25Свободное время
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»