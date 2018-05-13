Первый день фестиваля «Возьмемся за руки, друзья…» прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)
13 мая, 15:25Свободное время
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Вчера, 12 мая, в Нижнем Тагиле прошел первый день Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья…».
Сюжеты: Нижний Тагил
Фестиваль в Нижнем Тагиле проходит уже в пятый раз. Участники фестиваля соревновались в трех номинациях.
Председатель жюри Александр Пантыкин отметил, что мастерство участников фестиваля выросло. Исполнители стараются найти те песни и стихи Окуджавы, которые малоизвестны зрителям.
Завершился первый день фестиваля концертом народного артиста России Олега Погудина. Певец рассказал, что его впечатлила атмосфера, созданная в литературно-музейном центре «Дом Окуджавы».
13 мая в 14.00 в драматическом театре пройдет гала-концерт финалистов фестиваля, пишет «Тагильский рабочий».
26 апреля конкурс «Виноградная косточка», посвященный творчеству Булата Окуджавы, прошёл среди тагильских школьников.
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Фото: «Тагильский рабочий»
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