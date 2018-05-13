Первый день фестиваля «Возьмемся за руки, друзья…» прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Фестиваль в Нижнем Тагиле проходит уже в пятый раз. Участники фестиваля соревновались в трех номинациях.

Председатель жюри Александр Пантыкин отметил, что мастерство участников фестиваля выросло. Исполнители стараются найти те песни и стихи Окуджавы, которые малоизвестны зрителям.

Завершился первый день фестиваля концертом народного артиста России Олега Погудина. Певец рассказал, что его впечатлила атмосфера, созданная в литературно-музейном центре «Дом Окуджавы».

13 мая в 14.00 в драматическом театре пройдет гала-концерт финалистов фестиваля, пишет «Тагильский рабочий».

Фото: «Тагильский рабочий»